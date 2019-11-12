Получившего два года за пост про Сирию тюменского блогера снова задержали и будут судить за рассуждения про русских

Блогера Алексея Кунгурова задержали в Тюмени сотрудники полиции. Поводом стал пост в социальной сети, за который предстоит ответить по статье о возбуждении ненависти и вражды в Интернете.

О задержании сообщается на странице Кунгурова в Facebook 12 ноября. Как следует из текста, блогера доставили в полицию вместе с дочерью. Пятилетнюю девочку отпустили спустя четыре часа, а сам он остался в отделении ждать суда.

Источник в окружении Кунгурова сообщил Znak.com, что внимание правоохранителей привлек пост, в котором мужчина рассуждает о характерных чертах и менталитете русского народа.

В 2016 году Тюменский областной суд приговорил блогера к двум годам колонии-поселения по статье об оправдании терроризма. Поводом для уголовного дела стал пост с критикой действий российской армии в Сирии.

Алексей Кунгуров являлся членом «Комитета 25 января» — организации, созданной при участии бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова.



