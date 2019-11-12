В России появился новый механизм досудебного урегулирования споров с помощью нотариуса

Новый механизм досудебного урегулирования споров стал действовать в России. Стороны смогут заверить у нотариуса медиативное соглашение, сообщает 12 ноября Федеральная нотариальная палата (ФНП).

Поправки, расширяющие возможности примирительных процедур, вступили в силу в конце октября. Согласно новым правилам, беспристрастная третья сторона — медиатор — может принять удовлетворяющее обе стороны решение по урегулированию спора без обращения в суд. Нотариус сможет удостоверить решение, чтобы обеспечить юридические гарантии выполнения договоренностей. В случае, если одна из сторон будет уклоняться от выполнения его условий, вторая сторона сможет обратиться без суда напрямую к судебному приставу, который применит меры принудительного исполнения соглашения.

«Нотариальное удостоверение позволит повысить исполнительную силу медиативного соглашения и доверие к институту медиации как альтернативной процедуре для разрешения правовых конфликтов среди физических и юридических лиц и снизит нагрузку на суды», — отметил президент ФНП Константин Корсик.

Уже 8 ноября нотариусом Краснодарского края Татьяной Мартыненко было удостоверено первое медиативное соглашение, касающееся порядка осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от детей. «Условия данного соглашения являются конфиденциальными, но стороны медиации (родители) дали мне письменное согласие на разглашение факта примирения сторон с помощью медиации»



