Трамп запретил Белому дому публиковать заявления по событиям в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года. Об этом сообщил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон во время дачи показаний американским законодателям 30 октября.

По словам Андерсона, вечером 25 ноября после инцидента коллеги в Госдепартаменте подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию в Керченском проливе, но в Белом доме заблокировали его публикацию, сообщает 12 ноября РБК со ссылкой на National Public Radio (NPR).

Андерсон отметил, что отправил тогдашнему спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру сообщение о том, что президент наложил запрет на любые заявления об инциденте. Он уточнил, что не помнит, откуда получил эту информацию, но предположил, что «из телефонного звонка». Андерсон пояснил, что связывает запрет с недостатком информации об инциденте. Он отметил, что позднее с заявлением выступили госсекретарь Майк Помпео и экс-постпред США в ООН Никки Хейли, но заявления от Белого дома так и не было.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года, когда российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»). В Москве задержание объяснили тем, что корабли вошли в территориальные воды России вблизи Крымского полуострова и не реагировали на предупреждения российских пограничников. Экипажи военных кораблей обвинили в незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ), моряков поместили в СИЗО.

В конце мая Международный суд по морскому праву обязал Россию вернуть украинских моряков и корабли. 7 сентября 24 задержанных были переданы Украине в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35».



