Петербург стал самым фотографируемым городом России. Чаще всего на снимках Дворцовая площадь

Санкт-Петербург стал самым фотографируемым городом России, опередив Москву на 10% по количеству снимков,

Наиболее популярными достопримечательностями в северной столице стали Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови, сообщает 12 января РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Облако Mail.ru».

В Москве самыми фотографируемыми местами стали Кремль и Красная площадь, Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного, ГУМ, мавзолей Ленина, Большой театр и музей-заповедник Царицыно.

В список также попали достопримечательности Калининграда, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Волгограда.



