Глава Daimler подтвердил, что «Гелендваген» станет электрическим

Генеральный директор Daimler Оле Каллениус подтвердил слухи о планирующемся выпуске электрического варианта Gelandewagen. Судя по всему, он будет одним из десяти электромобилей, которые Mercedes обещал добавить в свой модельный ряд к 2025 году.

Mercedes-Benz G-Wagen называют автомобильным динозавром, особенно в том, что касается экономичности и экологичности, но если он станет электрическим, все может измениться, пишет 11 ноября Green Car Reports. Этот некогда армейский вездеход, ставший роскошным люксовым внедорожником, выпускается с 1979 года. Его не раз хотели снять с производства, но так и не решились из-за высокой популярности.

С появлением электрического варианта G-Wagen может обрести новую жизнь. Более того, Каллениус заявил, что «последним автомобилем, который выпустит Mercedes, будет G-class», подтверждая таким образом важность внедорожника для имиджа бренда.





Скорее всего, считает Green Car Reports, электрический G-class будет продаваться под суббрендом EQ, который в данный момент представлен только кроссовером EQC.

В сентябре на выставке во Франкфурте Mercedes показал концепт электрического S-class. Его силовая установка состоит из двух электромоторов суммарной мощностью в 470 л. с., запас хода – около 650 километров, до 100 км/ч он разгоняется за 4,5 секунды. По предположению Green Car Reports, гипотетический EQG-class может получить схожие характеристики.