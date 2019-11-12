Тандем из японских и французских инженеров создал роборуки для тех, кому полного комплекта недостаточно

Инженеры из Японии и Франции разработали пару механических рук, которые можно прикрепить к спине, тем самым увеличив количество рабочих конечностей вдвое. Для чего это нужно, пока не очень понятно, однако учёные привели пример с подносом — с роборуками его можно одновременно держать и переставлять на него чашки с кофе. Новую разработку обещают представить на конференции SIGGRAPH Asia 2019, пишет издание N+1 11 ноября.

Подобные изобретения появлялись и ранее, вот только удобных схем управления умными конечностями не было. В 2017 году японцы предложили двигать руками с помощью ног, а затем с помощью другого человека. Новая разработка позволяет хватать предметы с помощью рычага на запястье. Также роборука может самостоятельно прикладывать вспомогательное усилие при подъеме больших и относительно тяжелых грузов.



