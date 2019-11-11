Представлена новая Octavia – с пятью вариантами трансмиссии, проекцией на стекле и «надзирателем»

Чешская Skoda представила четвертое поколение своего самого популярного автомобиля Skoda Octavia.

«Октавия» была и остается «главной» моделью марки, на нее приходится треть всех продаж Skoda. За все время производства было выпущено 6,5 миллиона «Октавий», причем большинство из них поступили на экспорт. Третье поколение Skoda Octavia разошлось тиражом в 400 тысяч штук, и автомобиль стал бестселлером не только в самой Чехии, но и в Австрии, Швейцарии, Финляндии, Венгрии, Польше, Сербии и Беларуси.

11 ноября в Праге перед публикой предстал автомобиль, воплощающий новый дизайнерский язык марки. Машина стала больше, обрела более динамичный облик и теперь кажется выше классом. Узкие передние матричные LED-фары в сочетании с модным увеличенным «грилем» соответствуют последним тенденциями в автомобильном дизайне, но «шкодовский» оттенок сохранен.





Четвертое поколение Octavia демонстрирует стремление чешской компании, с одной стороны, решительно двигаться в будущее, а с другой, не растерять верных поклонников. В результате автомобиль будет иметь целых пять видов силовой установки: бензиновый и дизельный варианты, двигатель, работающий на природном газе, и два гибрида – «мягкий» и подключаемый. Каждый вид мотора тоже предлагается в нескольких вариантах – от трехцилиндрового однолитрового до двухлитрового от 110 до 190 л.с. Впервые на Skoda появилась дистанционно управляемая автоматическая шести- и семиступенчатая коробка-робот DSG с двойным сцеплением. Самыми мощными версиями Octavia будут подключаемые гибриды. Их два варианта – мощностью 204 и 245 л.с.

Как и положено современному автомобилю, новая Octavia «цифровая». Это первая «Шкода», в которой информация проецируется на ветровое стекло. В салоне расположены два 10-дюймовых дисплея. В оборудование входит целый отряд цифровых «помощников»: система обнаружения препятствий и пешеходов, система экстренного торможения, специальный «надзиратель», следящий за водителем и поднимающий тревогу, если тот недостаточно внимателен и не держится за руль.