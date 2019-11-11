Apple Card заподозрили в сексизме. Система не доверяет женщинам при выдаче кредитов

Алгоритмы Apple Card оказались сексистскими. Выдавая кредиты, они предоставляли лучшие условия мужчинам. На это пожаловался в том числе один из основателей компании Стив Возняк.

Он рассказал, что его жена, имея лучшую кредитную историю, чем у него, получила в Apple Card кредит на худших условиях. Так Возняк описал ситуацию под твитом программиста Давида Ханссона, который 7 ноября пожаловался на похожую проблему.

Ветка с рассуждениями Хансона к 11 ноября набрала 7,6 тысячи ретвитов. На это обратил внимание департамент финансовых услуг Нью-Йорка, регулятор объявил о проверке банка Goldman Sachs, который выступил партнером Apple Card.

«Алгоритм, который дискриминирует женщин или другие группы людей, нарушает законы штата Нью-Йорк», — заявил представитель департамента.





В Goldman Sachs несправедливые решения агрегатора опровергают. Однако, по словам Ханссона, после его постов банк внезапно увеличил кредитный лимит для его жены, не попросив никаких дополнительных документов.

Apple Card представляет собой виртуальную карту в Wallet и работает через Apple Pay. Кредитка доступна для пользователей в США с августа 2019 года, за месяц работы общий объем кредитов, выданных в Apple Card, достиг 10 миллиардов долларов.