Следователи задержали двоих человек за угрозы судье Мосгорсуда в Интернете. Оскорблять могли Криворучко, судившего актера Устинова

Двое человек задержаны по подозрению в экстремистской деятельности и угрозах убийством судье Московского городского суда. Об этом 11 ноября сообщили в Следственном комитете.

Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.1 ст. 296 УК (угроза убийством и причинением вреда здоровью). Задержаны ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения и Сергей Половец 1978 года рождения.

По предварительной информации, угрозы судье инкриминируют только Вересову. В анонимных телеграм-каналах пишут, что он якобы оставил комментарий под фотографией судьи Криворучко, который выносил приговор фигуранту «московского дела» актеру Павлу Устинову. В комментарии Вересов якобы предлагал судью «сжечь».

Напомним, Устинову изначально назначили 3,5 года колонии за вывихнутое плечо росгвардейца. Однако приговор, вынесенный судьей Криворучко, был затем пересмотрен — и в итоге Устинов получил только год условно.



