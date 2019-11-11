Катафалк загорелся после ДТП. Из него достали погибшего

«Хёндэ» и ритуальный «Форд Транзит» не поделили трассу «Урал» на 496-м километре в Пензенской области. Об этом 11 ноября сообщает региональное управление МЧС.

Авария произошла в районе села Веденяпино, столкновение было лобовым. Катафалком управлял 44-летний мужчина, за рулём легковой машины сидел 36-летний водитель. От удара фургон загорелся.

По данным отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по региону, в результате на месте скончался пассажир «Форда». Водителя и пятерых пассажиров «Хёндэ» госпитализировали с различными травмами.



