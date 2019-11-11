«Мы дали настоящее оружие, чтобы они могли сражаться против русских». В США объяснили, зачем поставляют Киеву вооружения

США выделили военную помощь Киеву, поскольку Дональд Трамп хотел убедиться, что «Владимир Путин не сможет навредить народу Украины». Об этом 11 ноября в интервью телеканалу WCSC заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Поэтому мы дали народу Украины оборонительные системы. Предыдущая администрация решила так не делать, они дали одеяла. Мы дали настоящее оружие, чтобы они могли сражаться против русских», — сказал Помпео.

Такие объяснения Помпео дал на фоне скандала вокруг разговора Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. В СМИ появилась информация о том, что президент США якобы давил на Зеленского и связывал выделение военной помощи Украине с расследованием деятельности Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который может стать одним из главных конкурентов Трампа на выборах в 2020 году.

Напомним, США еще в 2016 году запустили программу по укреплению флота и сухопутных войск Украины. На нее уже потратили около 1 млрд долларов.



