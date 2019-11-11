«Балтийскую жемчужину» отрезают от моря. Решение спроектировал застройщик. Чиновники не против

Желание жителей Красносельского района сохранить Жемчужный пляж и выход к Финскому заливу разбивается о позицию «это не относится к вопросу обсуждения», высказанную хором чиновниками и китайским застройщиком.

Любимый инвестор Смольного, ЗАО «Балтийская жемчужина», которому в прошлом году город простил строительство отделения полиции, отрезает горожанам выход на Финский залив и пляж четырехполосной дорогой. Тот самый, который на макете компании красиво благоустроен. На публичных слушаниях по проекту планировки территории под градом аргументов против этого решения чиновники и застройщик старательно делали вид, что это их не касается. Построят дорогу – проблемы могут начаться и у соседнего яхт-клуба «Балтиец», у которого просто не останется фарватеров для выхода в залив.

«Финский залив 10 минут пешком», сообщает у себя на сайте застройщик жилого квартала «Балтийская жемчужина», одноименная компания. Очередное напоминание покупателям квартир в новостройках – восхищаясь красотой на рекламных рендерах, осмотрите их на предмет мелкого шрифта. Скорее всего, сказка сильно отличается от реальности. Точно так же и благоустроенная набережная в квартале «Балтийской жемчужины», скорее всего, останется в мечтах местных жителей, а Жемчужный пляж – только в воспоминаниях.

Если верить материалам, которые представило акционерное общество на слушаниях, доступ к пляжу в ближайшее время исчезнет насовсем. ППТ утверждается для ряда линейных объектов, в том числе, набережной Дудергофкого канала, улицы Адмирала Черокова, Балтийского бульвара, который свяжет их по берегу залива и проспекта Патриотов, идущего параллельно бульвару в глубине квартала.





Черокова завершили строить уже летом этого года – улица уперлась как раз в берег залива. Угол этой улицы и Балтийского быльвара в предложенном ППТ врезается в акваторию залива. Впрочем, по документам в этом месте находится земля. Этот угол просто отрезает пляжную террторию от территории квартала. Более того, по Генплану бульвар пройдет в функциональной зоне Р2 – то есть рекреации. Это, подчеркивает застройщик, допускается законодательством. Правда, использование этой зоны по назначению после стройки станет фактически невозможно.

Китайский инвестор, напомним, начал возводить микрорайон, где смогут проживать 30 тысяч человек, еще в 2005 году. На территории в 205 га расположится более миллиона квадратных метров жилой застройки. По данным СПАРК, головной компанией ЗАО значится прописанная в Шанхае Shanghai Overseas United Investment Co., Ltd.

С середины 2000-х годов жители Красносельского района использовали береговую линию — 800-метровый пляж и расположенный рядом подлесок в качестве рекреации. Более того, каждое лето в хорошую погоду берег пользуется популярностью у любителей позагорать и искупаться. Как говорят противники предложенного застройщиком решения, вместе с дорогой появятся и берегоукрепительные сооружения, а данном случае – бетонная (или гранитная, что несущественно) плита, с которой на отрезанный участок не предусмотрено никаких спусков. На аудиозаписи с обязательных перед слушаниями консультаций, которая опубликована в паблике защитников пляжа, на возражения горожан слышится: «Мы должны учитывать интересы всех жителей, а не только тех, кто любит ходить на пляж. Будете прогуливаться — любуйтесь заливом».

Депутат муниципального образования «Южно-Приморский» Валерий Веремейчик, первым взявший слово, обратил внимание на то, что запроектированная мощность четырехполосного бульвара – 140 автомобилей в сутки, меньше, чем соседних – двухполосных улиц.

Он сообщил, что комиссия МО по благоустройству предложила изменить категорию Балтийского бульвара с улицы районного до местного значения, сократив его до двухполосного, соответственно, изменив предельную ширину сократить с 30 до 15,5 метров и отодвинуть сам объект от фактической береговой линии.

В конце выступления народный избранник призвал чиновников взять на себя ответственность и работать в интересах горожан. Слушатели встретили выступление апплодисментами. Райадминистрация тоже отреагировала оперативно – в очередной раз напомнила о необходимости держаться в границах заявленного обсуждения и соблюдать регламент.

Координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански пояснил, что ППТ создан на основании устаревшей документации, когда планировалось, что за Балтийским бульваром будет намывная территория. Теперь эти планы похоронены.





Яхтсмен Сергей Терешенков просветил чиновников, что в случае, если дорога будет построена, соседний яхт-клуб «Балтиец» с большой долей вероятности можно будет закрывать, так как от 25-метрового фарватера линейный объект оставит десять метров. «Нас (клуб) в свое время переселили именно из-за «Балтийской жемчужины», – рассказал он «Фонтанке» после слушаний. Оставшийся канал для выхода судов на воду, пояснили яхтсмены, будет постепенно засыпать песком. А для обустройства нового нужно «копнуть» другой фарватер, однако он находится в федеральном Финском заливе, и согласование таких работ – задача, мягко говоря, непростая.

Защитников пляжа поддержала гостья из Сестрорецка Анна Шушпанова. Она рассказала, казалось бы, больше для ушей администрации, как недовольство жителей города-курорта бетонированием местного пляжа достигло такой силы, что это стоило должностей некоторым чиновникам. Скорее всего, речь идет об Офицерском пляже, шумиха вокруг которого поднялась осенью 2018 года.

«Мы с яхтсменами регулярно ходим убирать жемчужный пляж от пластика, мусора, который намывает на него с Финского залива, – рассказала корреспонденту слушатель и местный житель Валерия Шкуропат. – Если участок отрезать, это будет просто свалка, которую непонятно, как убирать».

Последней взяла слово представительница ЗАО «Балтийская жемчужина». «Мы действуем строго в рамках утрержденной документации. Дорога, которую вы видите, она была предусмотрена, и сейчас речь идет только о том, чтобы установить границы красной линии. То, что на макете было и, может быть, продолжает быть…».

«У нас земельный участок, который нарисован, он существует. Там по документации земельный участок», – заявила она. «А фактически там что?» – поинтересовались слушатели. «Фактически земельный участок». «Фактически – вода! Я каждый день это вижу! Там вода». «Мы не говорим про фактически…», – уперлась дама. «А про что мы тогда говорим», – кипел возмущением зал. Спасать застройщицу пришлось чиновнице – напоминанием про комфортную городскую среду в Полежаевском парке. Публику не впечатлило.

Интересный момент: к слушаниям можно подавать замечания и предложения. На представленных в администрации Красносельского района материалах, рассказали защитники пляжа, для этого была указана электронная почта. Однако она оказалась неофициальной. «Хорошо, что мы сегодня вовремя это заметили», – резюмировала Ирина.

Сторонники сохранения естественной рекреации потрудились собрать для ЗАО «Балтийская жемчужина», которое с удовольствием перечисляет на сайте собственные награды, как может выглядеть и использоваться набережная, если подходить к делу с умом и помнить о нуждах горожан, таких как посидеть летом на берегу у воды. Примеры собирали по всему миру. В начале ноября жители добились встречи с компанией. Ее представители, по словам участников встречи, примерами интересовались гораздо меньше, чем соблюдением требования не производить видеосъемку переговоров.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»