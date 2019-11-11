Space X запустила вторую ракету со спутниками для всемирного бесплатного Интернета

Компания Илона Маска Space X запустила ракету-носитель Falcon 9. На её борту находятся 60 спутников, из которых будет состоять сеть, раздающая интернет-трафик. Видео старта 11 ноября компания опубликовала в твиттере.

Съемка велась на мысе Канаверал во Флориде. Спустя час компания отчиталась о том, что все спутники успешно доставлены на расчётную орбиту.

Предыдущий раз Falcon 9 с 60 спутниками Starlink на борту был запущен в мае.



