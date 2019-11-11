Земля разверзлась. «Фонтанка» показывает, что осталось на месте прорыва паропровода «Балтики»

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

На месте прорыва паропровода на территории завода «Балтика» в Петербурге сложилась почти постапокалиптическая картина. Журналист «Фонтанки» снял последствия того, что в СМИ сразу окрестили взрывом, а в МЧС и ГУП «ТЭК СПб» просят называть только «прорывом».

Неудержимый пар вырвался из-под земли, пробил землю перед проходной и вынес почти все стёкла. Из голых рам теперь видно, как по стене холла несётся четвёрка лошадей. Брусчатка с места прорыва улетела на добрую сотню метров. Глядя на этот постапокалипсис, отсутствие жертв кажется чудом.

Количество пострадавших к вечеру увеличилось до трёх человек. Ранее на заводе «Балтика» и в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили о двух ошпарившихся сотрудницах, одной из которых потребовалась госпитализация. Вечером 11 ноября в ГУП «ТЭК СПб» корреспонденту «Фонтанки» сообщили ещё об одном мужчине, который отказался ехать в больницу.





Паропровод ГУП «ТЭК» в 6-м Верхнем переулке рванул незадолго до шести вечера. Парение вскоре было прекращено, на технологический процесс завода происшествие не повлияло. Кроме работников «Балтики», досталось зданию проходной, где повреждено остекление, и четырём припаркованным автомобилям.