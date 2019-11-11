«Не бойтесь нас, коллеги!» «Нафтогаз» просит «Газпром» «показать свою Суджу»

Украинская компания «Нафтогаз» просит «Газпром» допустить представителей «Укртрансгаза» на газоизмерительную станцию «Суджа», которая расположена на границе Сумской (Украина) и Курской (Россия) областей. Соответствующий пост представители «Нафтогаза» опубликовали 11 ноября в Facebook.

«Не бойтесь нас, коллеги из «Газпрома». Мы — надежное исполнение ваших обязательств перед вашими европейскими клиентами. #ПокажиСвоюСуджу», – говорится в сообщении украинской компании.

Проверка «Суджи» была запланирована на 11-15 ноября, однако Россия меняет даты, заявили в Киеве. Через эту станцию проходит около 70% газа, который идет в Европу транзитом через Украину.

«Согласно взаимным обязательствам и мы, и россияне должны ежегодно допускать представителей друг друга к проверке работы газоизмерительных станций», — подчеркнул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он уточнил, что если проверка на «Судже» пройдет без украинских специалистов, то это якобы будет сигналом для европейских потребителей о «возможных креативных акциях» России. В «Газпроме» заявления представителей «Нафтогаза» пока никак не прокомментировали.

Отметим, 10-летний контракт на транзит газа через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года. Об условиях работы в следующем году договориться пока не удалось.



