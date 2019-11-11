В Новой Зеландии выбрали птицу года. Это великолепный пингвин-социофоб, который может исчезнуть через 10 лет

В Новой Зеландии прошли национальные выборы птицы 2019 года, победителем в которых стал великолепный пингвин (Megadyptes antipodes), или хойхо на языке маори. Он харизматичен, обворожителен и антисоциален.

Как сообщается на сайте группы Forest & Bird, которая проводит опрос, итоги птичьих выборов подвели 11 ноября, желтоглазый пингвин обошёл 84 кандидата и получил голосов больше, чем его представителей остаётся на планете. Вид в серьёзной беде и вымирает на глазах, пишут в группе, уточняя, что в мире осталось всего 1700 пар. По прогнозам учёных, на материковой части Новой Зеландии эти птицы могут исчезнуть через 10-20 лет.

Доцент зоологии Иоланда ван Хизик из Университета Отаго отмечает, что хойхо — величественные, харизматичные, обворожительные и самые редкие в мире. Как добавляет представитель предвыборного штаба студент-зоолог Тор Элли, представители этого вида выделяются своей антисоциальностью — затворники Megadyptes antipodes даже не гнездятся в поле зрения сородичей.

Голосование «Птица года» проходит в Новой Зеландии 14-й год подряд. Кандидатами становятся в основном редкие и исчезающие виды, борьба разворачивается нешуточная. У каждого есть свой штаб, который ведёт страницы претендентов в соцсетях, конкурирующие кампании заказывают рекламные щиты в крупных городах, как пишет The Guardian, не обходится без вбросов. Так, в этом году избиратели были вынуждены подтверждать свою личность из-за иностранного вмешательства, которое было замечено в 2018 году. Тогда победу на выборах одержал пьяный голубь, он же кереру. Птица получила своё прозвище за любовь к перебродившим плодам.



