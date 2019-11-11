Специалисты «Лаборатории Касперского» обвинили школьников в половине DDoS-атак начала осени 2019 года

Количество DDoS-атак в третьем квартале 2019 года выросло сразу на треть (32%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 30% по сравнению со вторым кварталом. Причём больше половины действий цифровых злоумышленников приходятся на сентябрь, когда школьники вернулись на учёбу после каникул. Об этом в понедельник 11 ноября сообщает «Лаборатория Касперского».

«Пиковым месяцем квартала стал сентябрь – за 30 дней в начале осени было зафиксировано 53% всех DDoS-атак в отчётном периоде. И что характерно, более половины этих сентябрьских атак (60%) были направлены на ресурсы, связанные со сферой образования: электронные дневники, сайты образовательных учреждений и т.п. Причина очевидна: учащиеся вернулись в школы и с большой долей вероятности могли организовать атаки из хулиганских побуждений», – сказано в сообщении антивирусной компании.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Россия оказалась в топе стран, где зафиксированы DDoS-атаки на образовательные ресурсы. Одновременно с ростом масштабов «детской» кибер-преступности эксперты констатируют падение числа технически более сложных атак.

«В третьем квартале 2019 года мы впервые за все прошедшие месяцы этого года не наблюдали явного роста «умных» атак, а скорее наоборот – видели падение их общего количества. С одной стороны, причина может быть и позитивная: рынок DDoS достаточно насытился и перестал расти. Однако, основываясь на опыте прошлых лет, мы, скорее всего, увидим рост по всем показателям в четвёртом квартале: увеличится и общее количество атак, и их «умных» разновидностей, и общая их продолжительность. Конец года – сезон праздников и сопутствующего увеличения коммерческой активности, что всегда тянет за собой и активность преступную», – рассказал менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселёв.





Наиболее опасным днём с точки зрения DDoS оказались понедельники – 18% всех атак. Наименьшая активность любителей ломать сетевые ресурсы отмечается в воскресенья – менее 11%. Самая длинная атака в июле-сентябре продолжалась 11,5 суток и была направлена против китайского провайдера связи.

Риск DDoS атак на беспилотную технику специальный представитель президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ранее в интервью «Фонтанке» отнёс к причинам попыток государства влиять на бизнес и владельцев таких гигантов, как «Яндекс».

«Такие компании, как «Яндекс», существенно в своих амбициях переросли понятие интернет-компании. Уровень регулирования, который нормален для интернет-компаний, оказался уже совершенно недостаточен для компании, которая создаёт физическую инфраструктуру контроля. Государство не может допустить Ddos-атаку или перехват управления 100 000 беспилотных автомобилей, которые ездят по дорогам наших мегаполисов. Все процессы, которые сейчас происходят, – это попытка государства через серию новых законопроектов выстроить модель собственного суверенитета. Это логичное развитие общемирового процесса, который я называю «островизация Интернета», – прокомментировал Дмитрий Песков нашумевший законопроект «об ограничении иностранного участия в значимых интернет-ресурсах», который может привести к изменению структуры собственников в «Яндексе».