Администрация президента отказывается от глянца. Расходы Кремля на закупки прессы сократятся почти в пять раз

Администрация президента России сокращает расходы на подписные газеты и журналы в 2020 году почти в пять раз. Об этом 11 ноября пишут «Открытые медиа» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Список изданий, которые закупают в Кремле, уменьшится примерно в три раза. Кроме того, сократится и количество экземпляров тех СМИ, которые все же продолжают интересовать администрацию президента.

Отказываются в основном от глянцевых изданий, обращают внимание «Открытые медиа». Так, прекращаются закупки Tatler, GQ, Vogue, Esquire, Hollywood Reporter и даже журнала «Русский пионер», главным редактором которого является журналист кремлевского пула Андрей Колесников.

Всего в 2020 году Кремль выпишет 49 газет и журналов. В 2019-м закупали 161 наименование периодики. На всю кремлевскую подписку уйдет 1,1 млн рублей, при этом в прошлом году потратили 5,1 млн.

Помимо глянца, отказываются в Кремле и от таких изданий, как газеты «Завтра», «Правда», «Ресторанные ведомости» и «Экспресс-газета» (все их раньше закупали за госсчет). Зато в администрации президента продолжат читать «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК, «Известия», «Новую газету», «Московский комсомолец» и «Комсомольскую правду».



