Канадцев восхитил «русский монстр», слепленный из ГАЗ-66, BMW и петербургских колес

Созданное русским умельцем детище двух легенд – «шишиги» и люксового БМВ – описывают журналисты канадского издания The Drive.

Советский вездеход ГАЗ-66 и тевтонский седан BMW 7-Series скрестил Вячеслав Курандин из города Спас-Деменск Калужской области. Операция заняла 5 лет.

Big foot, названный автором Valkyrie 766, объединяет комфорт немецкого люкса конца 80-х годов и неубиваемую ходовую знаменитого армейского грузовика, послужившего образцом для многих зарубежных последователей. Огромные колеса от настоящего Monster Truck Курандин заказывал отдельно и вез из Петербурга.





На дорогах общего пользования на таком автомобиле появляться нельзя. Но мест для покатушек хватает – Valkyrie 766 служит аттракционом для туристов, желающих попробовать себя за рулем такой машины.