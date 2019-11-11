Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве женщины. Доцент называл ее невестой

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение 63-летнему экс-преподавателю СПбГУ Олегу Соколову в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко.

Как сообщила вечером 11 ноября защита доцента, после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу он был доставлен в ГСУ СК Петербурга, где его ознакомили с постановлением о предъявлении обвинения по части 1 статьи 105 УК «Убийство».

При допросе в качестве подозреваемого Соколов признался и раскаялся, но детали не рассказал, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. с Якобы она пришла в бешенство от его желания провести выходные с детьми от прошлого брака, и намекнул на то, что напала на него с ножом. Соколов отметил, что состоял с убитой в отношениях пять лет, собирался взять ее в жены, но она из идеала превратилась в чудовище.

Одновременно с судебным заседанием продолжались поиски останков потерпевшей, которую Соколов по частям сбросил в Мойку.

За один день именитый бонапартист был обесславлен резкими заявлениями. Представители Франции, где он читал лекции и косвенно участвовал в политической жизни, больше не хотят его вспоминать, пресс-секретарь президента назвал убийство чудовищным актом безумия, СПбГУ уволил Соколова.



