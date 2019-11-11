Россиянку приговорили в Кувейте к 15 годам по делу о растрате средств портового управления страны

Уголовный суд Кувейта приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта. Об этом 11 ноября пишут РИА Новости.

«Приговорить обвиняемую Марию Лазареву к 15 годам заключения и каторжным работам с немедленным исполнением. Ей надлежит вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 миллиона долларов – ред.), а также выплатить штраф в размере 2,138 миллиона кувейтских динаров (более семи миллионов долларов – ред.) совместно с другим обвиняемым, проходящим по этому делу. После отбытия заключения депортировать из страны», – говорится в постановлении суда.

Защита Лазаревой настаивает, что в феврале 2019 года якобы растраченные деньги вернулись на счета инвесторов с примерно стопроцентной прибылью.

По данным агентства, полтора года назад кувейтский суд уже приговаривал Лазареву к десяти годам лишения свободы по другому обвинению – в невыполнении работ по созданию портового хаба. Однако адвокатам россиянки удалось переубедить суд снять эти обвинения. Однако осовободить предпринимательницу было разрешено только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и она продолжала находиться под стражей. Женщина смогла выйти на свободу только13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).





Лазарева, которая является вице-президентом и управляющим директором компании KGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Одновременно был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Оба проходили по целому ряду обвинений, им инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI, и невыполнение работ по созданию портового хаба.

Как сообщил источник в команде защиты Лазаревой, россиянка собирается обжаловать принятое решение в апелляционном суде через 90 дней, как это положено по закону.