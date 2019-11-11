От тубдиспансера – в больницу и морг. Маршрутка на Звёздной сбила двух «невидимых» пешеходов

Два пешехода попали под колёса маршрутки в Московском районе Санкт-Петербурге уже вечером 11 ноября, в тёмное время суток. По словам очевидцев, мужчины в чёрной одежде, якобы сбежавшие из тубдиспансера, переходили дорогу в неположенном месте. Движение оказалось парализовано на два-три часа.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, около 17:35 на улице Звездная, 12, автобус №179 вне зоны пешеходного перехода наехал на двух пешеходов. Один из них (мужчина лет 35 на вид) скончался на месте, второй (мужчина лет 45) получил тяжёлые травмы. ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия, ведётся сбор информации, опрашиваются свидетели.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что ДТП спровоцировало транспортный коллапс. «Скорость была небольшая совсем у автобуса. Три часа движение было закрыто от Космонавтов до Пулковской – рассказывает Марина. – Я не была свидетелем, но уехала на первом же автобусе, который пустили после аварии. Пишу со слов экипажа. Парни лежали в туббольнице и решили нарушить режим и ПДД соответственно, ибо перехода там действительно нет». Отметим, что в доме 12 по Звёздной действительно находится Городской противотуберкулёзный диспансер.





Скорее всего, водитель маршрутки не заметил мужчин в темноте. «Оба сбитых были во всём чёрном без отражателей, пытались перебежать в неположенном месте, где машины плотно припаркованы», – добавляет Виктория.

Автобус маршрута №179 обслуживает компания «Питеравто», за рулём находился мужчина 1954 года рождения, отмечают в ГИБДД. Сегодня другая маршрутка «Питеравто» попадала в ленту новостей в связи с ДТП – на Пяти углах с ней столкнулась «Мазда», но там, по словам очевидцев, был виноват водитель легковушки: он якобы пошёл на обгон по встречной полосе, выделенной для общественного транспорта.

Минут за 40 до ДТП на Звёздной пожилой мужчина был сбит на Суздальском проспекте. Кроме того, сегодня за день произошло три ДТП с велосипедистами, один из них умер на месте.