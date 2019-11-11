Беглов докинул транспортную реформу в бюджет 2020 года. В губернаторской поправке на эти цели записано 11 млрд

В губернаторской поправке к проекту петербургского бюджета 2020 года на эти цели отведено 11 млрд 224 млн рублей. Ранее Александр Беглов прогнозировал переходный период, на протяжении которого коммерческие маршруты будут соседствовать с социальными.

По данным «Фонтанки», в этой же поправке на 1 млрд увеличены расходы комитета по развитию транспортной инфраструктуры на создание остановочных павильонов.

Ранее вице-губернатор Эдуард Батанов рассказывал, что расходы на проведение транспортной реформы потребуют 11 млрд на полгода. Порядка 5 млрд рублей вернется в городскую казну в виде поступлений от оплаты за проезд.

Напомним, реформа предполагает, что после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое: из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю власти усилят существующие направления, а также отроют около 100 новых. . В то же время Александр Беглов допускает некий переходный период, на протяжении которого социальные и коммерческие маршруты продолжат сосуществовать. «Фонтанка» писала, что одним из вызовов, с которыми сталкиваются чиновники при изменении сети, является дефицит остановочных павильонов.





Ранее депутат Борис Вишневский рассказал «Фонтанке», что субсидия перевозчикам на перевозку пассажиров губернаторской поправкой урезается на 2,9 млрд, что делает вероятным повышение тарифа на разовый проезд на 10 рублей, а в метро – на 15. В этом свете парламентарий считает лицемерными заявления о социальной направленности бюджета.