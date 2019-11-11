В Сестрорецк и Репино вернулся свет. Но не всем

«Ленэнерего» сообщает об окончании восстановительных работ в Курортном районе Петербурга.

Как сообщает вечером 11 ноября пресс-служба компании, специалисты «Ленэнерго» восстановили электроснабжение после технологического нарушения на оборудовании 35 кВ:

«С 20:22 все потребители получают электроэнергию в полном объеме».

Однако, жители Сестрорецка уверяют, что на 20.40 света в домах и трассе еще не было.





Обновлено. В энергоснабжающей компании ответили в 21.05, что кратковременные отключения связаны с технологией подключения потребителей.

«Могли быть отключения. Это было связано с необходимостью переключения на нормальную схему тех, кто ранее был запитан по резервной. Сейчас всё в порядке, жалобы на горячую линию не поступают», – заявили в пресс-службе «Ленэнерго».

Блэкаут наступил на побережье Финского залива около семи вечера. В темноту погрузились Сестрорецк, Репино и Солнечное. Света не было не только в домах, но и трассах, которые ведут в эти населенные пункты.