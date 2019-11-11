Росатом хочет поставлять металлический уран в Чили

Госкорпорация планирует принять участие в тендере на поставки металлического урана для исследовательского реактора в Чили. Об этом 11 ноября сообщают РИА Новости со ссылкой на глава компании «Росатом Латинская Америка» Ивана Дыбова.

Росатом заявляет, что готов применить на АЭС «Пакш-2» опыт сооружения передовых атомных блоков. Однако, власти Чили пока не приняли однозначного решения, модернизировать ли ранее остановленный исследовательский реактор или строить новый. «Мы ждем информации, мы с ними на постоянной связи», – добавил Дыбов.

Россия готова построить в Чили исследовательский реактор в рамках центра ядерных технологий, но решение остается за латиноамериканскими партнерами, сообщил в октябре РИА Новости глава входящей в Росатом компании «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

В столице Чили Сантьяго расположены два исследовательских реактора – RECH-1 тепловой мощностью 5 МВт и RECH-2 на 2 МВт. Реактор RECH-2 сейчас остановлен.



