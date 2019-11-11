СМИ: Apple готовится заменить iPhone на «умные» очки. Но к следующему году развернуть дополнительную реальность не успеют

Apple планирует выпустить гарнитуру дополнительной реальности, а через год представить «умные» очки, которые позволят добавлять контент поверх окружающей среды. Ждать новинки предстоит года два, пишет 11 ноября The Information.

Издание со ссылкой на внутреннюю презентацию Apple сообщает, что первая гарнитура дополнительной реальности от американской корпорации может увидеть свет в 2022 году. Предполагается, что она будет похожа на портативный VR-шлем от компании, принадлежащей Facebook, но более аккуратной.

Релиз ещё более компактного устройства запланирован на 2023 год. Ожидается, что в очках дополнительной реальности уже можно будет свободно гулять по улицам и носить их целый дель. Как пишет The Information, производители рассчитывают, что эти технологии заменят смартфоны и экраны компьютеров.

Технология AR позволяет пользователю добавлять в поле восприятия виртуальную информацию, которая накладывается на окружение и воспринимается как реальная жизнь. В октябре главный аналитик по Apple Минг-Чи Куо анонсировал выход на рынок AR-устройств корпорации на второй квартал следующего года.



