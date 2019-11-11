Без политики и выборов. Instagram запретил блогерам, снимающим для сервиса IGTV, говорить о политике

В видеозаписях, снятых на деньги соцсети, не должно быть политики. Такое требование, как пишет «Интерфакс» 11 ноября со ссылкой на Bloomberg, заложено в договоры, которые Instagram заключает с блогерами.

По данным издания, таких договоров на определенное количество постов в IGTV заключено несколько десятков.

«Сумма самого крупного контракта составила $250 тыс.: такое вознаграждение автор должен получить более чем за 20 записей. Блогерам, согласившимся на возмещение затрат на съемки контента, придется избегать не только политических высказываний, но и рекламы других платформ, а также розыгрышей призов среди подписчиков и финансирования со стороны третьих лиц», – сообщает Bloomberg.







Такие правила сервис решил ввести в свете предстоящих выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Соцсеть не хочет иметь проблем, как Facebook, который после выборов 2016 года был обвинен во влиянии на исход выборов.



