В тюрьме сейчас котлетка с пюрешкой. Индиец сел в тюрьму, чтобы не умереть с голоду

Жителя индийского города Ченнай в штате Тамилнад арестовали после анонимных звонков о заложенных бомбах. Как пишут РИА Новости со ссылкой на Indiaglitz 11 ноября, для мужчины это была не хулиганская шутка, а борьба за выживание.

Как пишет издание, задержанный объяснил свой поступок бедностью и нехваткой еды. Он рассказал в полиции о своей несчастной судьбе: был дважды женат и дважды брошен, впал в депрессию, уволился с работы, оказался на улице и решил сесть в тюрьму, чтобы иметь хотя бы какую-то пищу и кров.



«Мужчина дважды позвонил в полицию с украденного телефона, сообщив о минировании различных зданий. Полицейским удалось отследить местонахождение звонившего и арестовать его», – сообщают СМИ.











