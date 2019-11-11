Скорость шопинга – 38 млрд долларов в сутки. Alibaba в День холостяков заработала столько же, сколько весь российский онлайн-ретейл за год

Китайская Alibaba Group установила очередной рекорд продаж в День холостяков, который отмечается в Китае 11 ноября и является аналогом американский «Черной пятницы». В этом году ретейлер заработал 268 млрд юаней (38,4 млрд долларов), что на 24% больше, чем в 2018 году. Причем половину этой суммы площадка набрала за первые несколько часов распродажи.

Таким образом, китайский ИТ-гигант заработал за сутки больше, чем весь российский онлайн-ретейл за год. По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2018 году объём интернет-продаж в России составил 1,6 трлн рублей (26 млрд долларов по курсу ЦБ на 11 ноября). Прогноз на 2019 год — до 2,2 трлн рублей (34,5 млрд долларов по курсу ЦБ на 11 ноября).

По данным издания китайской компартии «Жэньминь Жибао», студенты КНР придумали День холостяка в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11.11 напоминает «голые ветви» – так в Китае называют одиноких мужчин и женщин.

Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. За ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com.



