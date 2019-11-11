Прорыв паропровода на заводе «Балтика» отправил в больницу сотрудницу

Помощь врачей понадобилась сотруднице завода «Балтика» в Выборгском районе Петербурга, которая обварилась при прорыве паропровода 11 ноября. Об этом сообщает городское МЧС.

По данным ведомства, после ЧП в 6-м Верхнем переулке в больницу забрали женщину, ещё одна от госпитализации отказалась. На предприятии добавили, что обе являются сотрудницами завода, их состояние не уточнили.

В Twitter вице-губернатора Анны Митяниной уточняется, что пострадавшую с ожогами средней степени тяжести доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Паропровод ГУП «ТЭК» рванул незадолго до шести вечера. Парение уже прекращено, на технологический процесс завода происшествие не повлияло. Кроме работников «Балтики», досталось зданию проходной, где повреждено остекление, и четырём припаркованным автомобилям.



