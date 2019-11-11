На побережье Финского залива наступил блэкаут. Без света сидят Солнечное, Репино и Сестрорецк

Часть Курортного района Петербурга осталась без света вечером 11 ноября. Из темноты пожаловались жители Репино, Солнечного и Сестрорецка. Проблему «Фонтанке» подтвердили в «Ленэнерго».

«Специалисты «Ленэнерго» ведут восстановительные работы в Курортном районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 35 кВ. Бригады компании выехали на места сразу после поступления сигнала об отключении и приступили к ремонтным работам. Диспетчеры организуют резервные схемы для оперативного восстановления электроснабжения потребителей», – сообщили в пресс-службе компании.

Пока неизвестно даже приблизительное количество домов, оказавшихся без электричества. В «Ленэнерго» говорят об отключениях в Репино, Солнечном и Сестрорецке.



