После «дела Голунова» журналистов могут приравнять к депутатам и судьям

Процессуальный иммунитет может стать реальностью для журналистов, если законодателям понравится идея уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о защите сотрудников СМИ. Это поможет повысить безопасность их работы, считает УППЧ.



«Журналисты сегодня остро нуждаются в защите со стороны государства и закона. <...> Данная мера смогла бы повысить гарантии безопасности сотрудников прессы и укрепить заложенное Конституцией РФ право на свободу мысли и слова»,— цитирует Москалькову ТАСС 11 ноября.









Уголовно-процессуальный иммунитет — это наделение конкретной категории граждан правом на особые условия возбуждения уголовных дел о деяниях, совершенных ими, привлечения их в качестве обвиняемых и применения к ним мер процессуального принуждения. Пределы такого иммунитета могут быть разными. Например, для привлечения в качестве обвиняемого депутата, надо, чтобы Госдума сняла с него иммунитет.

По мнению Москальковой, журналистам иммунитет поможет в случаях задержания во время выполнения ими профессиональных обязанностей.





Союз журналистов России (СЖР) поддержал инициативу Татьяны Москальковой.

«Мы говорили о том, что необходимы дополнительные меры для журналистов, которые занимаются расследованиями. Они подвергаются не меньшей опасности, чем журналисты на войне»,— заявил ТАСС глава союза Владимир Соловьев.

Идея об иммунитете появилась в аппарате УППЧ после истории с задержанием журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Его обвинили в хранении наркотиков, которые якобы нашли сначала у него в рюкзаке, а потом и в квартире. Правда, фото квартиры с нарколабораторией оказались фейком. Дело против журналиста прекратил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.



