Проезд по дамбе в Кронштадте ограничат до выходных. Идет ремонт на развязке

С 12 ноября в Кронштадте ограничат движение транспорта по дамбе. Изменения связаны с ремонтом инженерных сетей на транспортной развязке острова Котлин.

Как сообщает 11 ноября пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга, с 12 по 16 ноября на транспортной развязке (основной проезд) вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам. Водителей просят следить за временными знаками и разметкой и соблюдать скоростной режим.



