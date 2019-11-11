«Апокалипсис» на территории «Балтики» завершён. Заводу перекрыли пар

Парение у завода «Балтика» в Петербурге прекратилось. Теплоэнергетики перекрыли дырявый паропровод, обдавший кипятком двоих человек в 6-м Верхнем переулке, 3. Об этом 11 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

«В 17.45 поступило сообщение о дефекте паропровода диаметром 400 мм по адресу: 6-й Верхний переулок, 3. Дефект локализован в 18.15», – сообщила представитель предприятия.

Ранее «Фонтанка» писала о ЧП, произошедшем в 6-м Верхнем переулке. На заводе рассказали, что куски асфальта после взрыва паропровода повредили лишь облицовку здания. В МЧС заявили, что двоих пострадавших осматривают медики.



