ВИЧ-положительная петербурженка отстояла в суде право воспитывать маленького сына

В Петербурге органам опеки не удалось разлучить младенца с ВИЧ-положительной матерью, которая покормила его грудью. Суд оставил мальчика в семье.

Как сообщила «Фонтанке» адвокат Ольга Кривонос, 11 ноября Московский райсуд отказал в удовлетворении исковых требований органов опеки и не нашёл оснований для лишения родительских прав 44-летней петербурженки.

Мать и новорождённого разлучили в мае после того, как застали её за кормлением сына грудным молоком. Женщина узнала о своём ВИЧ-положительном статусе ещё до беременности, однако прониклась идеями отрицающих существование вируса и лечением не занималась. После разъяснений врачей свою позицию она изменила и дала согласие на терапию.

Ребёнка отправили в дом малютки, инфекцию у него не выявили. В семью он вернулся в сентябре по решению того же Московского суда, удовлетворившего иск отца мальчика. Уголовное дело по части первой статьи 122 УК РФ («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»), под которое попала мать, ещё расследуется.



