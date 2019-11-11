Розовый, но серый фламинго впервые за полвека долетел до Якутии. Его нашли коневоды, запасающие лёд

В Якутии нашли не только древнейшие грибы, но и редкую птицу, каких там не видели с 70 – 80-х годов XX века. В России они не водятся.

Как сообщает 11 ноября издание News.Ykt.Ru, фламинго обнаружили коневоды Таркайинского наслега 10 ноября в 20 километрах от села Киров. Во время заготовки льда на озере Былах они увидели, как на водоём прилетела необычная птица.

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на своём сайте уточняет, что это «самый настоящий фламинго, который является охраняемым видом во всем мире и занесён в Красную книгу Российской Федерации», – Phoenicopterus roseus, то есть розовый. Молодые особи имеют серый окрас.





Сотрудники Нюрбинского комитета государственного экологического надзора привезли птицу в город Нюрба, где ей оказывают «все необходимые реабилитационные меры, в том числе ветеринарный осмотр». Дальнейшая её судьба зависит от решения республиканского Управления Росприроднадзора. Если природоохранный орган разрешит изъятие из естественной среды обитания, то фламинго поселят в зоопарке «Орто-Дойду» в Якутске.

На территории Якутии эта крупная птица (ростом до 130 сантиметров) не обитает, и как попала сюда, неизвестно. В России постоянных популяций нет, ближайшие гнездовья находятся в Казахстане, а кроме того, в Индии, Северной Африке, Франции и Испании. Во время сезонных миграций они нередко останавливаются в дельте Волги и в Дагестане. Во время осенних миграций молодые птицы могут сильно отклоняться от курса – это так называемые залетные фламинго, их появление в республике фиксировали всего пять раз: на Вилюе, Алдане, Колыме. Кроме того, отмечается в сообщении, фламинго замечали в Ленинградской области и на Алтае.

«Фонтанка» писала о появлении фламинго в Сибири в 2011 году, затем в 2014-м (одну из птиц спасти не удалось) и в 2015 годах. На весь мир прославился фламинго Грейтер из зоопарка австралийского города Аделаида – он прожил 83 года.