При взрыве паропровода на заводе «Балтика» пострадали двое

Два человека обварились при прорыве паропровода на заводе «Балтика» в Выборгском районе Петербурга. О пострадавших в ходе ЧП сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Насколько сильны увечья, неизвестно — людей пока осматривают медики.

«Произошел прорыв паропровода ГУП «ТЭК СПб» на открытой территории. На месте осматривается 2 человека. Жизнеобеспечение населения не нарушено. На месте бригады аварийной службы», – рассказали в пресс-службе МЧС.

На теплоснабжающем предприятии уточнили, что дефект на паропроводе устраняют без отключения жилых домов.

«Бригады ТЭКа на месте, правила безопасности соблюдаются. Дефект на паропроводе устраняют без отключения жилых зданий — потребителей. Питал только пивзавод «Балтика». Отметим, что паропровод не "взрывался", произошло технологическое нарушение», – отметила представитель компании.

Ранее сообщалось о ЧП, произошедшем в 6-м Верхнем переулке. На заводе о пострадавших не говорили, уточнив, что куски асфальта повредили лишь облицовку здания.



