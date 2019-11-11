В Петербурге взорвался паропровод завода «Балтика»

Паропровод взорвался на территории завода «Балтика» в Выборгском районе Петербурга. Об этом 11 ноября сообщили очевидцы в соцсетях. На предприятии «Фонтанке» подтвердили информацию.

«В 17.30 возле завода на 6-м Верхнем переулке, 3, по техническим причинам произошёл взрыв на паропроводе, обеспечивающем теплоснабжение завода. Осколками асфальта нанесён незначительный ущерб зданию. На место выехали представители ГУП «ТЭК СПб», – рассказали в пресс-службе «Балтики».



