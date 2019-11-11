«Тысячи семей остались без денег»: треть многодетных получили отказ в списании части ипотеки. Они пишут петиции и обращаются к Путину

«Дом.РФ» одобрил две трети из 4,5 тысячи заявок на погашение части ипотеки многодетным семьям. Они жалуются на формализованные отказы.

Как сообщил 11 ноября «Дом.РФ», с начала действия программы, с 25 сентября, он получил около 13 тысяч заявлений от кредиторов на получение господдержки. Первичная проверка проведена более чем по 90% заявлений. Одобрено более 3 тысяч заявлений банков, а 1 тысяча авторов обращений уже получили перечисления. При этом есть уже около 1,5 тысячи отказов. В основном они, как говорит оператор программы, связаны «с несоответствием цели кредитного договора условиям предоставления поддержки». Ситуация в корне не устраивает получателей помощи.

«Вы знаете, что уже есть группа в "ВК" и петиция президенту за ваш беспредел? Вы отказываете каждому третьему! Все, кто брал на этапе строительства, все, кто брал с отделкой, все мимо! Всем отказ! Тысячи семей остались без денег, которые так ждали!» – пишут они гневные комментарии в Twitter «Дом.РФ».

Согласно анонсированной в феврале президентом Владимиром Путиным программе, деньги могут получить семьи, у которых третий и последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Деньги пойдут на погашение основного долга, а если он меньше 450 тысяч рублей, то на проценты.



