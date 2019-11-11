Полиция пообещала каждый день приходить на феминистский фестиваль «Ребра Евы»

Сотрудники полиции пришли в театральное пространство «Скороход», где проходит международный фестиваль феминистского искусства «Ребра Евы». Об этом 11 ноября «Фонтанке» сообщила соосновательница фестиваля Леда Гарина.

«Полицейские сообщили, что будут контролировать наличие на фестивале несовершеннолетних, – говорит Гарина. – У «Скорохода» проверят бар. А если мы будем вызывать правозащитниц, полиция вызовет людей в масках, нас построят по стенке, а потом найдут способ нас закрыть». Как отметила Гарина, накануне полицейские уже приходили на фестиваль по жалобе активиста Тимура Булатова и потребовали предъявить договор аренды на помещение, в котором проводится мероприятие. «Полицейские вызвали представителей дирекции площадки, выдали предписание проверять документы у посетителей и предупредили, что будут каждый день приходить, – говорит Леда Гарина. – Мы опасаемся провокаций и реально будем контролировать паспорта у всех входящих. Но это очень печально. Потому что дети сталкиваются с сексуальным насилием и тем, что их не содержат отцы, гораздо раньше, чем им исполняется 18 лет, а говорить об этом им нельзя».

Напомним, международный фестиваль феминистского театра, кино и перформанса «Рёбра Евы» проходит в Петербурге с 10 по 17 ноября. Основными местами проведения мероприятия станут площадка «Скороход» и собственная площадка организаторов — социально-художественного проекта «Ребра Евы».



