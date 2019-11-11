Жетон за 60 рублей становится реальностью. Беглов не увеличил субсидию на общественный транспорт, а сократил

Губернаторская поправка к проекту петербургского бюджета 2020 года сокращает сумму субсидии на общественный транспорт. Ранее Александр Беглов обещал определиться с тарифами на проезд ко второму чтению документа.

Как рассказал «Фонтанке» 11 ноября депутат Борис Вишневский, субсидия на перевозку пассажиров в метро сокращается на 661 млн рублей, автобусами — на 2,2 млрд рублей, а наземным электротранспортом — на 88 млн рублей.

Ранее комитет финансов сообщил, что в проект бюджета заложено подорожание разового проезда на 5 рублей. Однако комитет по транспорту рассказал, что в этом случае перевозчикам потребуется дополнительная субсидия в 1,7 млрд рублей. Обойтись без нового финансирования позволит рост цен на 10 рублей.

На данный момент в проекте бюджета, который был принят в первом чтении, значится субсидия для метро в 20,5 млрд, 13 млрд — автобусным перевозчикам, 10,1 млрд — ГЭТ. Презентуя документ в Законодательном собрании, губернатор Александр Беглов заявил, что с тарифами на проезд власти определятся ко второму чтению. Оно должно пройти 20 ноября.



