Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +4
$ 63.91р
70.48р
20:17 11.11.2019
Расширенный поиск

Общество
11.11.2019 18:18
Печать

И стала любовь чудовищем. Исповедь доцента Соколова

Преподаватель СПбГУ нашел крайнего в убийстве Анастасии Ещенко. Это она, 24-летняя отличница, сменила образ идеала на исчадие, воспылала ненавистью к детям и набросилась на историка с ножом.

И стала любовь чудовищем. Исповедь доцента Соколова

Михаил Огнев, "Фонтанка.ру"

Октябрьский суд Петербурга отправил в СИЗО 63-летнего Олега Соколова, подозреваемого в убийстве. «Чтобы не предпринимал суицидальных попыток», – объяснил следователь. Сам доцент на процессе сделал все, чтобы общество скорее поверило в театральность его слез, нежели в чистосердечное раскаяние.

«Сегодня у нас 340 посетителей. В обычные дни под 200. Большое, большое внимание к «Наполеону», – сказал под конец рабочего дня пристав корреспонденту «Фонтанки», посмотрев в журнал записи визитов.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Больше сотни репортеров и операторов взяли в осаду зал судьи Юлии Максименко. Он небольшой, но с дополнительными скамейками места для пишуших оказалось достаточно. Повсеместно звучала иностранная речь. Немудрено – о Соколове написали ведущие СМИ мира.


Соколова привели под конвоем из четырех сотрудников. Был он одет в потрепанный красный свитер, обвисшие джинсы, несвежие кроссовки. Из кармана торчал бинт. Он привычно, по-бонапартовски, сутулился, упирал глаза в пол, а когда их поднимал, старался смотреть так, как изображен на большинстве фотографий – с орлиным взором и очень сурово. Будто и впрямь реинкарнированный Наполеон.

Привыкший к публичности, Соколов неожиданно воспротивился съемке:

– Я вижу столько смартфонов. Они все выложат в Интернет сегодня же.

– Не переживайте, всем и так все известно. Не обращайте на них внимания, – посоветовала прокурор Суворова.

Соколов сел на скамью, уставился в пол. Изредка поднимал глаза.

– При неотложном обыске в квартире подозреваемого была обнаружена голова женщины, – зачитал следователь Беляков выдержку из своего ходатайства.

Соколов низко опустил голову, схватил ее руками. Громко, с воем, зарыдал. Пометался по клетке.

– Ваша честь, моему подзащитному плохо! – воскликнул адвокат Почуев.

– Олег Валерьевич, вы в состоянии участвовать в заседании? – участливо спросила судья Максименко.

– Да, – ответил Соколов, чуть-чуть порыдал и после глотка воды успокоился. Поднял глаза. Они не блеснули мокрым.

– Возьмите-ка себя в руки. Понимаю, ситуация стрессовая, но и для всех она тоже стрессовая. Соберитесь, пожалуйста, – попросила судья.

И стала любовь чудовищем. Исповедь доцента Соколова

Рядовой вопрос о роде занятий вдохнул в Соколова новую жизнь. Он расправил плечи, его голос окреп, дрожь и волнения куда-то подевались. Как показалось, он видел в публике аудиторию.

– Преподаю в СПбГУ. Читал лекции в России, Франции, по Интернету. Писал книги. У меня сто научных трудов, в том числе 16 монографий. Планировал защищать докторскую… В последнее время все было лучше и лучше… – говорил он, еще не зная об увольнении.

Его не без некоторого труда остановили и вернули к предмету разбирательства. Олега Валерьевича снова атаковала хандра:

– Я раскаиваюсь. Я глубоко потрясен, – всхлипнул он. – Я не против того, о чем просит следователь.

Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Адвокат Почуев предложил странную идею, местами переходя на арго:

– Прошу избрать домашний арест. Содержать Олега Валерьевича вместе с рецидивистом, который четыре ходки к сорока годам имеет, и держать его на тюремной баланде считаю негуманным.

Местом домашнего ареста, по мнению защитника, должна стать квартира, в которой, по версии следствия, Соколов четыре раза выстрелил в Ещенко из обреза малокалиберной винтовки и разрезал ее тело пилой и кухонным ножом.

После этой идеи слово Почуеву еще давали, но уже, кажется, не слушали.

Судья Юлия Максименко задала вопрос, который интересовал всех: есть причина тому, что случилось?

– При упоминании моих детей она начала беситься… – слегка затрясся Соколов.

Детей от прежнего брака у него двое – 7 и 12 лет. С женой в разводе, с Ещенко сожительствовал пять лет. Об их связи знали, по утверждению доцента, десятки людей, и в скором времени он планировал жениться на Анастасии.

Вечером 7 ноября ссора вышла как раз из-за детей, уверяет Соколов.

– Я встретил ее с цветами и шампанским. Сказал, что субботу-воскресенье должен провести с ними. Она пришла в бешенство. Мы потеряли контроль над собой. Было много женщин [у меня], но такого потока агрессии я не видел, – глаза доцента загорелись нездоровым огнем, он принялся жестикулировать, его лицо отображало злобу и отчаяние. – Девушка, которая считалась идеалом, вдруг превратилась… нападение с ножом… дальше произошло это чудовищное несчастье».

Намек на самооборону и неадекватное поведение Ещенко читался в монологе доцента. Его остановил адвокат. Продолжение было судье интереснее не менее, чем публике.

– Я не очень поняла. Это девушка на него с ножом, что ли?

Адвокат с пунцовым лицом проговорил:

– Ваша честь, ну я бы не хотел, чтобы это звучало. Это все преждевременно.

Остановленный в своей исповеди, Соколов снова преобразился. Из клетки смотрел Бонапарт.

Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» вела текстовую трансляцию из суда.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с
      Ранее по теме

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      РСТИ (Росстройинвест)
      11.11.2019 16:42

      В фундамент жилого комплекса ELEVEN от РСТИ заложен первый камень

      Петербургский строительный холдинг РСТИ в субботу, 9 ноября, провел церемонию закладки первого камня жилого комплекса ELEVEN (ЖК «11»). Объект расположен на Звенигородском шоссе, 11 в Москве.
      ПСК
      11.11.2019 15:34

      ГК «ПСК»: что важно для успеха при получении ипотеки

      По данным Центробанка* в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге было выдано 4756 жилищных рублевых кредитов. Желающих получить ипотеку гораздо больше, но список причин для отказа у банков весьма велик. В «ГК «ПСК» рассказали, как избежать отказов.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      11.11.2019 14:51

      Ипотека от 9,9% годовых на домовладения в коттеджных поселках компании «Строительный трест»

      Банк «Ак Барс» в рамках программы «Дом и земельный участок» предлагает ставку от 9,9% годовых для покупателей домовладений в коттеджных поселках компании «Строительный трест».
      «Аквилон Инвест»
      11.11.2019 12:46

      «Аквилон Инвест» открывает продажи в новом жилом комплексе на Октябрьской набережной

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» объявляет о старте продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса «Аквилон SKY», который будет построен на Октябрьской набережной, в Невском районе Санкт-Петербурга.
      Setl City
      11.11.2019 12:34

      Setl Group сдал новый детский сад с бассейном в Красносельском районе

      Setl Group сдал третий детский сад с современным оздоровительным бассейном в жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга. В садик будут ходить 220 малышей. Его планируют открыть уже в январе 2020 года.
      ПАО МКБ
      11.11.2019 11:41

      МКБ открыл восьмой офис в Санкт-Петербурге

      11 ноября 2019 года в городе Санкт-Петербург открылся новый дополнительный офис "Центральный" Московского кредитного банка (МКБ). Отделение расположено по адресу: ул. Звенигородская д. 20, литера А.
      ГК «КВС»
      11.11.2019 10:48

      Банк-партнер снизил ставки по ипотеке для клиентов ГК «КВС»

      Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для клиентов Группы компаний «КВС». Согласно условиям совместной программы субсидирования, ставки для покупателей квартир в микрорайонах «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово» начинаются от 5,99% годовых.
      ПАО Сбербанк
      09.11.2019 09:00

      11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день»

      Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день». Всем жителям России будут доступны продукты банка и компаний его экосистемы по интересным условиям - с большими скидками.
      Группа «Эталон»
      08.11.2019 17:31

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию банков-партнеров

      ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ПAO «Промсвязьбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» - Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      ГК «Полис Групп»
      08.11.2019 16:11

      ГК «Полис Групп» - первая по продажам жилья в Ленинградской области

      По итогам 3-го квартала 2019 года ГК «Полис Групп» заняла 1 место по продажам жилья в Ленинградской области и 3 место по аналогичному показателю в Санкт-Петербурге. Такие данные представлены в аналитическом исследовании ЦИАН.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      08.11.2019 12:19

      Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 7,95% годовых

      Банк «Открытие» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках программы «Новостройка» снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах от 7,95% годовых.
      ГК «КВС»
      08.11.2019 11:11

      ГК «КВС» присоединилась к «Зеленому дню» от Сбербанка

      Группа компаний «КВС» присоединилась к акционной программе Сбербанка «Зеленый день», приуроченной ко дню рождения финансового учреждения. В ноябре клиенты, которые приобретают жилье в объектах ГК «КВС» на промо-странице «Зеленого дня», могут получить дополнительную скидку 2% на квартиру.