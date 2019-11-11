На Суздальском под колеса Audi попал пешеход. Мужчина оказался на дороге вне «зебры»

Под колесами автомобиля в Выборгском районе Петербурга пострадал пешеход. Мужчина получил тяжелые травмы.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 16:51 11 ноября у дома 26 по Суздальскому проспекту. По предварительной информации, женщина на автомобиле Audi вне зоны пешеходного перехода сбила мужчину лет 60 на вид.

В результате пешехода госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.



