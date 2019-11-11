Распродажа с китайским акцентом. "МегаФон" в День холостяка открыл магазин на AliExpress

"МегаФон" открыл онлайн-площадку на Tmall, ресурсе AliExpress Россия, приурочив запуск к началу ноябрьских распродаж, которые проводят ретейлеры всего мира, сообщили "Фонтанке" в компании 11 ноября.

Ко дню распродаж 11 ноября на площадке был представлен ряд моделей Apple iPhone, в дальнейшем ассортимент магазина будет расширяться.

"Спустя чуть больше месяца после создания AliExpress Россия мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции. Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом "МегаФон" в особом статусе — единственного официального реселлера Apple на Tmall в России. Также мы первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress", — отмечает коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон.

Электроника — наиболее популярная категория по числу пользовательских запросов на AliExpress Россия (4,5 млн в месяц, показатель растет более чем на 10% год от года). Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Продажи категории составляют около 40% от общего оборота платформы и растут более чем на 100% в денежном и на 50% – в количественном выражении год от года.





"Участие "МегаФона" во Всемирном дне шопинга с таким популярным продуктом, как iPhone, гарантирует высокий спрос во время распродажи. В 2017 и 2018 годах из пяти самых популярных товаров на платформе 11.11 два товара были из линейки Apple", — комментирует Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

Напомним, что в Китае 11 ноября отмечается День холостяка, который является аналогом американской "черной пятницы". И в этом году Alibaba Group идет на рекорд – только за первые полтора часа китайская площадка заработала 16,3 млрд долларов.

Отметим, что совместное предприятие AliExpress Россия было создано в октябре. В него вошли компании "МегаФон, "Mail.RU Group", Alibaba и РФПИ.