Велосипедист поехал наперерез машинам в Петербурге. Это третье ДТП с двухколёсными за день

Третье ДТП с велосипедом за понедельник, 11 ноября. Тяжёлые травмы получил получил мужчина в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло у пересечения проспектов Культуры и Луначарского около 16 часов. По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения на грузовом «Вольво» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на велосипедиста, мужчину лет 65 на вид, пересекавшего проезжую часть справа налево. В тяжёлом состоянии пострадавшего госпитализировали.

Отметим, что движение по обоим проспектам очень оживлённое, машины едут в три ряда. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что грузовик двигался на зелёный сигнал светофора, а велосипедист якобы на красный (по данным ГИБДД, авария случилась вне зоны перехода). «Даже по сторонам не смотрел, просто тихо крутил педали, отлетел далеко», – отмечает очевидец.





Напомним, около 7:35 в посёлке Коммунар Гатчинского района грузовая «Скания» с полуприцепом наехала на велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части. Он погиб. Ещё одно ДТП было утром на проспекте Энергетиков.