Разводка Ладожского моста перекроет трассу «Кола». По Неве пропустят барже-буксирный состав

Утром вторника, 12 ноября, в Кировском районе Ленобласти на 45 минут перекроют движение по трассе «Кола». Будут разводить мост через Неву.

Как сообщает 11 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10:00 до 10:45 представители подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» разведут Ладожский мост, расположенный на 40-м километре трассы «Кола». По Неве пройдет барже-буксирный состав «Белуга Роттердам», «Як», «Юрий Маслюков» с максимальным высотным габаритом 23 метра, который утром 9 ноября пропускали через Свирь, для чего был разведен мост у Лодейного Поля.

Движение автомобильного транспорта по федеральной трассе на время разводки моста будет полностью перекрыто.



