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Строительство
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12.11.2019 09:00
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6 домов в микрогороде «Новое Сертолово» введены в эксплуатацию досрочно

6 домов в микрогороде «Новое Сертолово» введены в эксплуатацию досрочно

ГК «КВС»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию домов 2 этапа III очереди жилого микрорайона «Новое Сертолово». Объекты введены на полтора месяца раньше заявленного срока.

«Дома полностью готовы к заселению. Уже через несколько дней мы начинаем передачу квартир дольщикам и планируем завершить приемку по большинству квартир досрочно, до Нового года. Это будет лучшим подарком для новоселов к празднику», – отмечает Сергей Ярошенко, генеральный директор ГК «КВС».

2-ой этап III очереди микрогорода «Новое Сертолово» – это 6 комфортных 4-5 этажных домов с уютными внутренними дворами. 2-ой этап III очереди включает 610 квартир, от студий до 3-комнатных, а также коммерческие помещения на 1-ых этажах для магазинов и бытовых служб повседневной необходимости. Квартиры сдаются с полной чистовой отделкой уровня «комфорт+».

Территория сданной очереди уже полностью благоустроена, высажены деревья, кустарники и газоны, установлены разнообразные игровые площадки, оборудованы спортивные зоны с турниками и стенками для WorkOut, предусмотрены уютные места для отдыха. На всей территории комплекса ведется видеонаблюдение, работает своя служба охраны с круглосуточным дежурством. Дома передаются на обслуживание управляющей компании «КВС-Сервис».

«Новое Сертолово» – масштабный проект комплексного освоения территории, разместившийся на участке около 58 га во Всеволожском районе Ленобласти. Комплекс расположен в экологически чистом районе, соседствует с лесным массивом и при этом обладает удобным транспортным сообщением с городом: дорога до ближайшей станции метро «Озерки» или «Проспект Просвещения» займет порядка 30 минут.

«Новое Сертолово» – малоэтажный микрогород со всей необходимой инфраструктурой. Здесь уже работает первый детский сад на 210 мест, гипермаркет, разнообразные магазины, кафе, аптека, детский развивающий центр. Силами застройщика будут возведены еще один детский сад и школа на 825 мест.

Сегодня в микрогороде «Новое Сертолово» уже построено 26 домов. В стадии строительства находятся еще 12 домов II очереди (5 и 7 жилые группы). Стоимость квартир с чистовой отделкой начинается от 2,1 млн рублей.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

 

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