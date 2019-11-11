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Латы, мундир и мешки. СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова, арестованного за убийство возлюбленной
Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры преподавателя СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Ролик появился на YouTube сразу после того, как историк был отправлен под арест из зала судебных заседаний.
Пользователи могут оценить интерьер «трёшки» предполагаемого убийцы — бюст Наполеона, латы, парадный офицерский мундир с эполетами и бардак, в эпицентре которого полиэтиленовые мешки. Показан и обрез, из которого стрелял Соколов. Ранее "Фонтанка" уже публиковала фотографию оружия. Также в видео вошли записи с камер видеонаблюдения в магазине, где Соколов покупал пилу для расчленения своей любовницы.
В понедельник Октябрьский районный суд отправил историка и реконструктора в Кресты на два месяца. На заседании он признался в убийстве, расчленении и попытке избавиться от частей тела, предварительно разрыдавшись. Объясняя свой поступок, он намекнул на самооборону. Во время заседания в Екатерингофке нашли очередной мешок с останками Анастасии. Но это ещё не всё, работы по поиску продолжаются.
Справка:
В убийстве и расчленении 24-летней уроженки Краснодарского края признался ее сожитель, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. В его квартире на Мойке, 82 утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в леонском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.