Латы, мундир и мешки. СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова, арестованного за убийство возлюбленной

Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры преподавателя СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Ролик появился на YouTube сразу после того, как историк был отправлен под арест из зала судебных заседаний.

Пользователи могут оценить интерьер «трёшки» предполагаемого убийцы — бюст Наполеона, латы, парадный офицерский мундир с эполетами и бардак, в эпицентре которого полиэтиленовые мешки. Показан и обрез, из которого стрелял Соколов. Ранее "Фонтанка" уже публиковала фотографию оружия. Также в видео вошли записи с камер видеонаблюдения в магазине, где Соколов покупал пилу для расчленения своей любовницы.

В понедельник Октябрьский районный суд отправил историка и реконструктора в Кресты на два месяца. На заседании он признался в убийстве, расчленении и попытке избавиться от частей тела, предварительно разрыдавшись. Объясняя свой поступок, он намекнул на самооборону. Во время заседания в Екатерингофке нашли очередной мешок с останками Анастасии. Но это ещё не всё, работы по поиску продолжаются.



