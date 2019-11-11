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Общество
11.11.2019 19:43
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Наполеон наш. Соколов пытался влиять на французскую политику, но во Франции не хотят этого вспоминать

Во французской прессе имя обвиняемого в убийстве студентки Олега Соколова связывают с Марион Марешаль, племянницей Марин Ле Пен, а также французской партией «Национальное объединение». Подражавший Наполеону доцент, похоже, завел знакомства среди французских элит и даже возил французов в российский Крым. Как и реального Наполеона, Соколова во Франции теперь стараются не вспоминать.

Наполеон наш. Соколов пытался влиять на французскую политику, но во Франции не хотят этого вспоминать

Фото: «Фонтанка.ру»

Наш и Наполеон, и Крым

В 2015 году в тогда уже российский Крым приехали французские депутаты, заметная часть из которых была из «Национального объединения» (на тот момент «Национальный фронт») или близких к нему сил. Так, например, экс-министр транспорта Тьерри Мариани тогда представлял «Республиканцев», однако позже отправился под крыло Марин Ле Пен. Бывшего кандидата в президенты Франции СМИ периодически связывают с Россией, а она сама довольно часто выступает с пророссийских позиций, так что не удивительно, что именно её политическая сила снарядила французский десант. 

На полуострове депутаты фотографировались с памятником «вежливым людям» и разучивали по-русски фразу «Крым наш». В социальных сетях пишут, что столь важный в имиджевом плане визит организовал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий не без содействия Олега Соколова. Кроме того, в 2017 году по инициативе Слуцкого и, якобы, при участии Соколова Россию посетила сама глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В комментарии «Фонтанке» депутат Слуцкий опроверг эту информацию: «Я не знаю Олега Соколова, никогда до этой трагедии о нем не слышал и никогда с ним не разговаривал. Мои собственные профессиональные связи и контакты вполне достаточны для организации визитов в Россию иностранных политиков и делегаций, в том числе и французских парламентариев в Крым, несмотря на тогдашнее ожесточенное сопротивление МИД Франции».

В партии «Национальное объединение», кажется, уже забыли, кто организовывал их поездку. В политической силе отказались комментировать «Фонтанке» связь с Соколовым.  


Французский профессор Соколов и молодая девушка Марин

Наполеон наш. Соколов пытался влиять на французскую политику, но во Франции не хотят этого вспоминать

Не удивительно, что Олег Соколов как видный ученый по наполеоновской Франции преподавал и на родине своего кумира. Однако выбор учебного заведения вызывает некоторые вопросы — Соколов вошел в учебный совет Института социальных, экономических и политических наук, который был создан в 2017 году. Его основатель — 29-летняя Марион Марешаль, внучка Жан-Мари Ле Пена и племянница Марин Ле Пен, которая была членом Национального фронта с 18 лет. В 2017 году эффектная блондинка уходит из политики, чтобы заняться образованием, однако, как полагают французские СМИ, история с созданием вуза как раз о политике.

Помещение вуза выглядят довольно скромно: четыре комнаты на первом этаже современного здания в Лионе и библиотека. По мнению директора института изучения политики Лилля Пьера Матьё, учебное заведение – это возможность для Марион Марешаль сгруппировать вокруг себя молодых и не очень людей, которые впоследствии помогут реализовать её политические амбиции. Эксперты предполагают, что амбиции Марион Марешаль могут быть шире «Национального фронта» и заключаться в объединении вокруг близких по взглядам представителей правых партий. 

В публичном пространстве ныне директор Института социальных, экономических и политических наук всячески подчеркивает, что никогда не будет конфликтовать с собственной тетей – Марин Ле Пен. Тем не менее, эксперты с трудом верят в уход молодого политика с арены, все чаще припоминая ей присутствие на конгрессе консерваторов в США в феврале 2018 года и участие в Международном экономическом форуме в Ялте.

В качестве еще одного подтверждения «конспиративной» теории возникновения института, называют именно состав спикеров на лекциях. Так, с докладами в вузе выступали эссеист, известный правыми взглядами, Эрик Земмур и председатель Христианско-демократической партии Жан-Фредерик Пуассон, а также доцент Олег Соколов.


Связи Института с российским преподавателем были действительно тесными. Именно он, по данным «Фонтанки», тепло встречал Марион Марешаль перед лекцией, прошедшей в конце марта 2019 года в СПбГУ. Две недели спустя гостья уже отдыхала в Крыму.

Однако после трагического убийства в Санкт-Петербурге, французский вуз снял его со всех постов, а комментирование дела ограничилось коротким заявлением в Twitter. Запрос «Фонтанки» о связях учебного заведения и российского историка был прочитан, однако ответа на него не последовало. Французским СМИ, которые рассказывая о Соколове всегда упоминают фамилию Марешаль, также довольствуются лишь заявлением в соцсетях. Вуз хранит молчание. По личному номеру Марешаль говорит автоответчик.

Евгений Богданов, Наталья Леонидова

«Фонтанка.ру»

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