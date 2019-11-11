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Происшествия
11.11.2019 17:39
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Житель Коми пристрелил мирового судью по ошибке

Житель Коми признался в убийстве мирового судьи в Усть-Вымском районе республики. Об этом 11 ноября сообщили в региональном Следственном комитете.

Тело судьи с огнестрельным ранением в голову нашли еще в ночь на 9 ноября в его квартире в городе Микунь. А сегодня с заявлением о явке с повинной к следователям пришел местный житель 1986 года рождения. По его словам, он был другом погибшего.

«Мужчина сообщил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время подготовки к охоте, упаковывая в чехол принадлежащее ему ружье, по неосторожности произвел выстрел в приятеля, в результате чего тот погиб. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения», – говорится в сообщении СК.

По делу назначены судебные экспертизы, версия подозреваемого проверяется, уточнили следователи.


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